Onça-pintada é capturada no Morro do Mendanha, em Goiânia

A onça-pintada que habita a região do Morro do Mendanha, em Goiânia, há pelo menos 11 meses, foi capturada na manhã desta quinta-feira (28). A informação é da superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Goiás, órgão responsável pelas buscas.

O superintendente do Ibama em Goiás, Renato de Paiva, disse que se trata de um macho novo, com 140 kg, que marcava o território em uma mata de sete alqueires. A captura ocorreu por meio de uma força-tarefa com 10 pessoas, entre servidores do órgão federal e técnicos do Instituto Onça-Pintada, montada após o felino de grande porte entrar em um condomínio. A "visita" inusitada assustou os moradores do local e foi filmada por câmeras de segurança do residencial.

Desde fevereiro, conforme levantamento preliminar do Ibama, 16 animais foram abatidos na região do Morro do Mendanha, sendo 12 cachorros, três bezerros e um cavalo. “Achamos também algumas carcaças de animais silvestres, como capivaras, mas não podemos confirmar se foi a onça ou outro animal, como uma jaguatirica”, relatou Renato de Paiva em entrevista anterior.

Após intensas buscas nos primeiros meses do ano, a onça-pintada foi flagrada por armadilhas fotográficas no fim de abril deste ano. Logo depois, os rastros e a morte de animais deixaram de ser registrados por chacareiros da região, a ponto da equipe do Ibama cogitar que ela tivesse ido embora para outro território. Mas na noite de 10 de dezembro, o animal surpreendeu os moradores do condomínio situado na saída de Goiânia para Trindade, causando grande alvoroço na população e a retomada das buscas.

Para a operação de captura, os técnicos usaram cães farejadores e câmeras de visão noturna para varredura na região de maior circulação da onça, delimitada previamente. Na quarta-feira (27), a equipe chegou perto de capturar o felino. Os cães conseguiram segui-la até um riacho próximo ao Morro do Macaco, mas acabaram perdendo o rastro.