Oficinas que produzem roupas para Animale e A.Brand são flagradas em condições análogas à escravidão

Fiscais da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo (SRTE-SP) e auditores da Receita Federal flagraram durante o mês de setembro de 2017 imigrantes bolivianos trabalhando como costureiros subcontratados em oficinas com condições análogas à escravidão em três oficinas do grupo Soma, que detém as marcas Animale e A.Brand.

As marcas possuem mais de 80 estabelecimentos em todo o País. De acordo com reportagem publicada pelo UOL, os bolivianos trabalhavam na Região Metropolitana da capital paulista por mais de 12 horas diárias no mesmo local onde dormiam e dividiam o espaço com baratas e instalações elétricas que ofereciam risco de incêndio. Em troca, os imigrantes recebiam, em média, R$ 5 para costurar as peças de roupa que seriam vendidas por até R$ 700.

Com os problemas na Animale e na A.Brand, o Brasil conta agora com 37 marcas de roupa responsabilizadas por trabalho análogo à de escravo desde 2009, de acordo com os dados do aplicativo Moda Livre, da Repórter Brasil. Ao todo, 119 empresas são monitoradas pela plataforma.

Em nota, o grupo Soma lamentou que suas marcas estejam associadas à prática criminosa e que está colaborando com as autoridades públicas nas investigações. Confira abaixo a íntegra do texto:

"No fim do mês de setembro último, recebemos em nossa a sede a visita de auditores fiscais do trabalho pertencentes ao núcleo de irradicação do trabalho escravo, dando conta de que haviam encontrado dez trabalhadores bolivianos laborando em condições degradantes em oficinas onde se encontravam produtos com as marcas Animale e A.Brand, pertencentes ao nosso grupo.

Fomos surpreendidos com tal noticia, visto que o grupo não compactua e repudia a utilização de mão de obra irregular em sua cadeia de produção e afirma que todos os fornecedores da companhia assinam contratos em que se comprometem a cumprir a legislação trabalhista vigente e a não realizar a contratação de trabalhadores em condições degradantes e/ou irregulares, destacando ainda que toda a sua cadeia produtiva é fiscalizada por empresas especializadas para tanto.

Ato contínuo, mesmo sem receber qualquer evidencia das constatações e sem assumir responsabilidades trabalhistas pelos fatos levantados, o grupo se comprometeu a realizar uma ajuda humanitária a tais trabalhadores, em valor equivalente às verbas que receberiam se empregados fossem, o que foi aceito pelo Ministério do Trabalho e devidamente quitado em reuniões que aconteceram nos dias 05/10, 21/11 e 01/12 na SRTE/SP. O valor total quitado ultrapassou o montante de R$ 100 mil.

O grupo Soma recebeu na data de 15 de dezembro o relatório final da fiscalização realizada, analisará os fatos e irá se defender no prazo que lhe cabe, esperando que tudo seja devidamente esclarecido.

O grupo Soma lamenta que suas marcas tenham sido associadas aos lamentáveis fatos, informando, por fim, que está colaborando com as autoridades públicas nas investigações e que vem tornando ainda mais rigorosa a fiscalização de sua cadeia produtiva".