O que ainda precisa ser esclarecido no caso da radiologista morta ao dar carona

A família da radiologista Kelly Cristina Cadamuro, 22 anos, morta no dia 1º de novembro deste ano, na região de Frutal (MG), quando deu carona, combinada pelo WhatsApp, para Jonathan Pereira do Prado, 33 anos, que assumiu a autoria do assassinato e está preso, ainda não tem algumas respostas sobre o crime e por isso vai até o Ministério Público nesta sexta-feira (17), para saber questões que ainda não foram respondidas.

O inquérito policial foi concluído no dia 10 e de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, Jonathan matou Kelly com socos e estrangulamento. Mesmo assim, a família não está satisfeita e pede que o inquérito seja refeito para que a prova contra Jonathan seja mais consistente e com uma pena de prisão ainda maior.

O delegado Bruno Giovanini informou que o MP pode analisar essas questões. Já a Promotoria de Minas Gerais esclareceu que o promotor Fabrício Costa Lopo deve oferecer denúncia contra Jonathan na próxima semana.

Confira abaixo as perguntas sem respostas:

1) Jonathan poderia ter usado o telefone de Kelly para conversar com um comparsa?

A família da vítima contou que a polícia pediu a quebra de sigilo telefônico da radiologista, mas o resultado ainda não foi conhecido e nem anexado ao inquérito policial. Com essa prova, poderia ser esclarecido o envolvimento de mais pessoas no caso.



2) No local do crime, havia um capacete, que pode ser de outra pessoa. Quantos suspeitos estão envolvidos no assassinato?

O objeto pode ser de Jonathan ou realmente de um segundo suspeito. O que a família da vítima quer mesmo é que tudo esteja bem explicado, para que os suspeitos sejam punidos. Para a polícia, já foi identificado pelo menos mais dois suspeitos, que teriam comprado o carro e os pertences roubados de Kelly, mas ainda não foi dito nada sobre outros criminosos.

3) Estupro

Afinal, houve ou não conjunção carnal? Jonathan diz que não, mas o corpo de Kelly foi encontrado sem calças. O laudo dos peritos vai mostrar isso em 70 dias. Caso seja comprovado, a versão do suspeito de que a motivação do crime foi roubo, pode cair.

4) Kelly e Jonathan passaram por um pedágio e um posto de combustível. Os funcionários desses estabelecimentos não perceberam nada?

Essas pessoas ainda não prestaram depoimento, o que para a família, seria de grande importância porque poderia identificar se Jonathan agiu sozinho.

Mesmo esclarecidos esses quatro pontos, os familiares de Kelly também procuram entender se o crime foi premeditado e qual a motivação verdadeira. A família disse que fez um trabalho de investigação privado no qual entregou para a polícia os extratos de telefone da vítima. A polícia não comentou o assunto.