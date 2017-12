O POPULAR recebe premiação

Aconteceu nesta segunda-feira (11), em Porto Alegre (RS), no auditório da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a solenidade de premiação do 34° Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, na qual O POPULAR esteve entre os premiados.

O repórter Galtiery Rodrigues recebeu o prêmio em nome da equipe que levou o primeiro lugar na categoria Reportagem pelo material especial 30 Anos do Pesadelo Azul - sobre as três décadas do acidente com o césio 137, em Goiânia, publicado no último dia 10 de setembro. Um resumo do trabalho foi lido durante a cerimônia, relembrando a tragédia e o contexto em que tudo ocorreu.

Antes de entregar a premiação, o presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Brasil e do Rio Grande do Sul (Arfoc), Marcelo Campos, pediu para discursar, fez uma homenagem aos familiares e convidou sua mãe, Dona Rosa, ao palco, para ajudar.

A premiação é organizada desde 1984 pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), com sede em Porto Alegre; em parceria com a OAB/RS e apoio da Arfoc. A reportagem premiada foi escolhida como a melhor entre 57 trabalhos inscritos de veículos de comunicação de todo o País.

Além de Galtiery, assinam ainda o material os repórteres Carla Borges e Rogério Borges. “Foi um desafio contar histórias que não haviam sido divulgadas 30 anos após a tragédia. Conseguimos trazer estudos interessantes e recontar a história das vítimas, que são a razão de tudo isso e que até hoje carregam o estigma, convivem com o preconceito da sociedade”, afirmou Carla, ressaltando a emoção de conquistar um prêmio nacional. “É um grande reconhecimento”.

Na mesma categoria, em segundo lugar ficou a reportagem A Violência Nas Favelas do Rio, dos repórteres Hugo Corrêa e Sérgio Garcia, da Revista Época; e, em terceiro, a reportagem RS Na Mira da CIA, do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Além disso, foram feitas duas menções honrosas a trabalhos do Jornal do Comércio e do Diário Popular, ambos do Rio Grande do Sul. O tema da edição deste ano foi Os Direitos Humanos e o Combate a Toda e Qualquer Forma de Violência.

Reconhecimento

O objetivo da premiação é estimular o trabalho dos profissionais na denúncia das violações e na vigilância ao respeito dos Direitos Humanos. Além da categoria reportagem, o prêmio selecionou, ainda, os melhores trabalhos inscritos nas categorias de rádio, acadêmico, televisão, documentário, grande reportagem (livro), fotografia, crônica, online e especial. Ao todo, foram 303 materiais inscritos em todas as categorias.

O caderno especial sobre os 30 anos do acidente com o césio 137 recontou a história da tragédia e mostrou, dentre outras coisas, os dramas enfrentados pelas vítimas da radiação ainda hoje e as incertezas quanto ao real estado de saúde, principalmente em relação à possibilidade de enfrentamento ao câncer.

Fora a reportagem publicada no jornal impresso, O POPULAR realizou ainda um projeto multiplataforma, com amplo material publicado no site, vídeos, infográficos interativos e galeria de fotos.