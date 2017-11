O POPULAR fotografa buraco na T-65 e retorna após 15 dias; veja o que aconteceu

No último dia 8 de novembro, a reportagem do POPULAR flagrou, enquanto passava pela Avenida T-65, no setor Bueno, em Goiânia, um buraco profundo na pista, repleto de água (confira acima). Alguns motoristas que trafegavam pelo local até caíram nele.

Nesta quinta-feira (23), exatamente 15 dias após o registro, a equipe voltou ao local e constatou que nada havia sido feito. O buraco até aumentou de tamanho (confira abaixo).

Em meio a esse tempo, o problema dos buracos no asfalto de Goiânia após as chuvas veio à tona mais uma vez e de forma trágica. A escrivã da Polícia Civil Jackeline Assunção da Silva, de 27 anos, morreu após ser atropelada na Avenida Castelo Branco, no bairro Rodoviário, na última terça-feira (21). Ela pilotava uma moto e caiu ao passar por um bueiro com desnível em relação ao asfalto.

No dia seguinte, o trecho foi interditado, passou por manutenção e agora está nivelado.