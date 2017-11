O POPULAR fica entre vencedores do 9º Prêmio Fecomércio de Comunicação

As repórteres Lúcia Monteiro e Katherine Alexandria, do POPULAR, ficaram em segundo e em terceiro lugar no 9º Prêmio Sistema Fecomércio de Comunicação, categoria Jornalismo Impresso, promovido pela Federação do Comércio do Estado de Goiás. Lúcia Monteiro foi classificada com a matéria "Inovação vira arma contra a crise" e Katherine Alexandria com "Comércio prospera nas avenidas".

O primeiro lugar na categoria Telejornalismo ficou com o repórter John Willian, da TV Anhanguera, com a matéria "Profissionalização, a saída para superar o desemprego". Na categoria Radiojornalismo, Aldenne Lopes, da Rádio CBN Goiânia ficou em segundo lugar com a matéria "E-commerce cresce em Goiás e é saída para empresários enfrentarem a crise econômica".

Este ano, o tema do concurso foi "O comércio e a atual conjuntura econômica: Desafios e Inovações para superar a crise". Foram inscritos 47 trabalhos de veículos de imprensa goianos, nas categorias jornalismo impresso, fotojornalismo, telejornalismo e radiojornalismo.

A premiação foi entregue ontem durante confraternização anual da entidade com a imprensa. Foram distribuídos R$ 44 mil em prêmios aos 12 vencedores e sorteadas duas tv's 32 polegadas e duas cortesias para os hotéis do Sesc de Caldas Novas e de Pirenópolis para quem prestigiou a festa.

Confira abaixo a lista dos trabalhos premiados:

Jornalismo Impresso

1º lugar: Fernando Dantas de Oliveira, da Revista Safra, com a matéria “Campo próspero, comércio aquecido”;

2º lugar: Lúcia Monteiro, do jornal O Popular, com a matéria “Inovação vira arma contra a crise";

3º lugar: Katherine Alexandria, do jornal O Popular, com a matéria “Comércio prospera nas avenidas".

Fotojornalismo

1º lugar: Cristovão Pereira de Matos, do jornal Diário da Manhã, com a foto que ilustra a matéria “Desafio de inovar em tempos de crise”;

2º lugar: André Augusto Mamede Costa, do jornal Diário da Manhã, com a foto que ilustra a matéria “Dia das Crianças deve movimentar R$ 68 milhões na Economia Goiana”;

3º lugar: Wesley Costa, do jornal O Hoje, com a foto que ilustra a matéria “Quase 7 décadas de história do Mercado Central”.

Telejornalismo

1º lugar: John William, da TV Anhanguera, com a matéria “Profissionalização, a saída pra superar o desemprego”;

2º lugar: Nathália Mendonça, da TV Serra Dourada, com a matéria “Expectativa do mercado goiano para o fim de 2017”;

3º lugar: Patrícia Piassa, da TV Record, com a matéria “Inovações na crise”.

Radiojornalismo

1º lugar: Karine Pinheiro, da Rádio Brasil Central, com a matéria “Na contramão da crise micro e pequenas empresas impulsionam economia goiana”;

2º lugar: Aldenne Lopes, da Rádio CBN Goiânia, com a matéria “E-commerce cresce em Goiás e é saída para empresários enfrentarem a crise econômica”;

3º lugar: Johann Germano, da Rádio 730, com a matéria “Comerciantes e lojistas inovam para atrair clientes nas vendas de Natal”.