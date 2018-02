“O Estado não pode expor os condenados a condições degradantes”, diz Raquel Dodge

Em evento realizado na sede do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse que os órgãos ministeriais devem exigir respostas dos integrantes do Executivo sobre as condições prisionais. “Hoje, no Brasil, eles não cumprem o que a Constituição determina. O Estado tem de encarcerar, mas não pode expor os condenados a condições cruéis, desumanas e degradantes”, afirmou.

Raquel veio a Goiânia participar do lançamento do Plano Geral de Atuação (PGA) do Ministério Público de Goiás para o biênio 2018-2019, que tem como tema prioritário a reestruturação do sistema prisional. Também participam do evento a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz; a conselheira Maria Teresa Uille Gomes, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); o procurador de Justiça do MP de São Paulo Márcio Sérgio Christino; e o procurador-geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres.

A procuradora defendeu a necessidade de que o MP-GO assuma para si a responsabilidade de levantar dados próprios para confrontar com os nacionais. De acordo com ela, o País não pode ter apenas uma única fonte sobre o sistema prisional.

Sobre o crescimento de facções nos presídios goianos, Raquel afirmou que se trata de um fenômeno que abrange todo o País. Como forma de combate a essa situação, ela pediu ao MP-GO que demonstre apoio ao projeto em tramitação no Congresso Nacional que transfere a decisão sobre o bloqueio de comunicações nos presídios para a União. Alguns Estados entenderam que essa é uma prerrogativa própria.

No sentido de melhorar a resolutividade da Justiça, ela defendeu o rigor na aplicação de penas para crimes graves, enquanto que, em seu entendimento, sanções alternativas devem ser aplicadas para casos de infrações de menor potencial ofensivo. Ela ainda enfatizou que as armas apreendidas devem ser encaminhadas ao seu destino de forma mais célere, já que mantê-las estocadas pelo Judiciário “não contribui para a resolutividade da Justiça”.