Novo vídeo mostra policiais alterando cenas de crime e forjando tiroteio em Senador Canedo; assista

Um novo vídeo, divulgado em redes sociais, mostra a ação de policiais durante um roubo de veículo onde o auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, estava como refém e acabou morrendo após ser atingido com um tiro no peito em Senador Canedo, na tarde de sábado (25).

Nas imagens, é possível ver Tiago, já baleado, sendo retirado do veículo pelos policiais e colocado dentro de uma viatura da Polícia Militar que sai do local. Enquanto isso um policial entra no carro da vítima e efetua vários disparos. Ao fundo da cena, está o corpo do adolescente no chão envolto em uma poça de sangue.

Na manhã desta terça-feira (28), acontece uma coletiva de imprensa, onde o delegado responsável pelo caso Matheus Noleto irá falar sobre o caso.