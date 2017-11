Novo vídeo mostra PM chegando, atirando contra carro roubado e matando refém em Senador Canedo

Foram divulgadas, nesta terça-feira (28), imagens de uma câmera de segurança de um posto de combustíveis mostrando a abordagem dos policiais que resultou na morte de um assaltante e do auxiliar de produção Tiago Messias Ribeiro, de 31 anos, no último sábado (25), em Senador Canedo.

Tiago estava na chácara onde morava junto com a família quando um adolescente invadiu a residência, roubou o carro da vítima e o levou junto como refém dirigindo um VW/Gol, de cor branca. A esposa de Tiago relatou que logo após o roubo avisou a polícia através do 190 e forneceu as características físicas do adolescente e do auxiliar, que segundo a mulher são bem diferentes. Um cerco policial foi montado em um ponto movimentado da cidade.

A câmera de segurança do posto captou exatamente o momento da abordagem dos policiais, que podem ser vistos chegando e atirando contra o veículo. Nos relatórios, os oficiais informam que agiram após também serem recebidos por tiros, mas nas imagens não é possível ver nenhuma reação vinda de dentro do veículo.

Alteração da cena do crime

Outro vídeo divulgado também nesta terça mostra um policial militar entrando no veículo onde Tiago havia sido feito refém, se abaixando e atirando contra o para-brisas.

Segundo a Polícia Civil (PC), que também apura a ocorrência, estas alterações caracterizam-se como fraude processual.

“Houve erro na abordagem e, por isso, compete o inquérito apurar o que houve ali, em que situação se deu a morte do Tiago, o que aconteceu com o outro policial que, pelas imagens, entrou no veículo e efetuou os disparos. Ele errou e não há duvida alguma em relação a isso. O procedimento operacional da minha instituição em momento algum coaduna com a atitude adotada por aquele policial", lamentou o comandante da Polícia Militar, coronel Divino Alves, em entrevista à TV Anhanguera.