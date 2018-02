Novo titular tem caráter operacional, avalia presidente da União Goiana dos Policiais Civis

Citado como novo delegado-geral da Polícia Civil em Goiás, André Fernandes tem caráter operacional e gosta de estar nas ruas, participando das operações. A visão é do presidente da União Goiana dos Policiais Civis (Ugopoci), José Virgílio Dias de Sousa, que concedeu entrevista ao POPULAR na tarde de ontem. “André gosta do embate”, diz José Virgílio. “Todas as opera...