Nova tentativa de fuga cancela visita de MP a centro de internação de adolescentes em Goiânia

Uma nova tentativa de fuga ocorreu, na madrugada desta quarta-feira (10), no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), no Conjunto Vera Cruz I, em Goiânia. Uma visita do Ministério Público de Goiás estava programada para esta manhã, mas acabou adiada por motivos de segurança.

Na noite da última segunda-feira (8), 11 adolescentes infratores escaparam da unidade após renderem servidores utilizando armas de fabricação caseira. Quatro agentes de segurança no momento da fuga para um total de 146 internos. Uma equipe de cinco policiais militares fazia uma ronda externa, mas os agentes feitos de reféns não conseguiram acioná-los. Outros três que tentaram fugir foram recapturados.

Em entrevista à rádio CBN, a diretora do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes, Luzia Dora Juliano Silva, afirmou que desde dezembro os menores estão tentando fugir da unidade. Segundo a diretoria disse que a segurança foi reforçada. Policiais fazem ronda dentro da unidade para inibir novas tentativas de fuga.