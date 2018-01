Nova modalidade, sequestro virtual faz vítimas no Estado

A variação de um golpe antigo de sequestro, via telefone, tem preocupado as autoridades em Goiás. Em menos de uma semana, dois casos foram registrados envolvendo o que a polícia denominou de sequestro virtual. Como explica o delegado do Grupo Antissequestro (GAS), Kleyton Manoel, o início do falso golpe ocorre da mesma maneira. Um presidiário liga para a vítima,...