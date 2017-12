Nova CNH será de plástico e terá chip

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) do Ministério das Cidades lançou nessa quarta-feira, 6, um novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O documento, que hoje é emitido em papel, passa a ser em cartão de plástico com chip, assemelhando-se ao cartão de crédito.

De acordo com a pasta, o documento em policarbonato é mais resistente e tem alta durabilidade. Além disso, o chip permitirá a inserção de dados e informações dos condutores nos chips e facilitará acesso a certificados digitais.

Os Detrans e órgãos de trânsito do País terão até 1º de janeiro de 2019 para adequar seus sistemas para emitir o novo modelo. Quem tiver a CNH atual válida naquela data não vai precisar trocar pelo novo modelo. A mudança deverá ser feita na renovação do documento.



Alguns serviços possíveis com a nova CNH, segundo o Ministério das Cidades:



1) Fiscalização mais rápida e offline (sem o uso de dados) utilizando telefones celulares



2) Pagamento de pedágio



3) Pagamento de transporte público



4) Controle de acesso (prédios públicos, universidades, estacionamentos, etc.)



5) Identificação por meio de comparação biométrica (as digitais estarão carregadas dentro do chip e poderão ser usadas para validar a identidade em bancos, serviços públicos, e-governo.