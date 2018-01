Notificações caem 42,2% nas estradas federais em Goiás

O número de notificações registradas em 31 de dezembro de 2017 caiu 42,2% em relação ao último dia do ano de 2016 nas estradas federais que passam por Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram 719 no último réveillon e 1.244 no anterior. Além da quantidade de notificações, caiu também o número de flagrantes por radares: de 1.384 passaram para 571 no ano seguinte.

Em ambos os casos, o maior motivo para as autuações foi a ultrapassagem em local proibido. Foram 83 registradas por este motivo no último domingo, contra 84 do ano anterior.

A falta de uso do cinto de segurança também foi um grande motivo para notificações e apresentaram aumento. Em 31 de dezembro do último ano foram 51, enquanto em 2016 foram 40.



Acidentes

Apesar da queda expressiva de notificações, os números de acidentes permaneceu estável. No último dia de 2017 foram registradas 21 ocorrências, contra 20 do mesmo período de 2016. Os acidentes deste domingo culminaram em 23 feridos e um morto, enquanto o ano anterior registrou, respectivamente, 26 e um.

O inspetor Newton Morais, assessor de comunicação da PRF, alerta que o movimento nas rodovias ainda será intenso até o fim de semana. “Muitos deixam para pegar a estrada no sábado e no domingo. É bom lembrar que hoje o movimento começa a ficar maior”, ressalta.