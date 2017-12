Notícia falsa acusa MST de roubar ovos de tartarugas

Uma notícia falsa, veiculada em uma corrente do Facebook nesta semana, acusa o grupo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pelo roubo de ovos de tartaruga às margens do rio Solimões, no Amazonas. As fotos divulgadas, porém, não são do grupo e muito menos no Brasil.

As imagens foram feitas na Costa Rica em uma praia chamada Ostional, conhecida por ser um dos maiores pontos de desova de tartarugas do mundo.

Segundo o biólogo José Henrique Becker, coordenador técnico do Projeto Tamar, este é um fenômeno conhecido como ‘arribada’. Milhares de tartarugas desovam durante três ou quatro dias na praia.

No País, a atividade é legalizada, uma vez que a quantidade de animais é muito grande para o espaço. Com isso, muitos ovos acabam fora dos buracos e são desperdiçados.

"Depois de décadas de monitoramento, o governo da Costa Rica decidiu permitir que a pequena comunidade local da praia pegasse os ovos do primeiro dia de desova, para liberar os ninhos", explica Becker. "É coleta para consumo ou venda, mas é controlada pelas autoridades."

Denúncia e corrente no Facebook

Segundo a denúncia, o grupo se aproveitava da produtividade das tartarugas e roubava seus ovos às margens do rio Solimões. Em tom alarmista, o autor pede que a denúncia seja repassada sem moderação.

"Quem sabe chegue a alguma autoridade honesta --se é que isso ainda exista em nosso país", afirma.

Tanto o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), quando o grupo MST se pronunciaram afirmando que as notícias e correntes veiculadas são falsas.