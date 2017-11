Nos Estados Unidos, Kaká recebe ajuda de enfermeira goiana

O garoto Carlos Eduardo Capuxo Maia, conhecido como Kaká, de 9 anos, e sua família tiveram uma grande facilitadora quando chegaram aos Estados Unidos: a brasileira Iva Vogan, 38 anos, natural de Cachoeira Dourada, em Goiás, que fez questão de recebê-los.

Iva é enfermeira especializada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) cardiotorácica do Saint Louis Chindren's Hospital, unidade onde a família recebe atendimento. Moradora dos EUA há 15 anos, a brasileira comenta que "foi um prazer ajudar o Kaká e sua família". "Eu me prontifiquei a ajudá-los porque Kaká é uma criança contagiante, muito fofo e a família toda é muito especial", conta.

Iva auxiliou a família no encaminhamento ao atendimento, apresentou o hospital, conversou com os médicos e facilitou a comunicação e tradução no local. O pai de Kaká diz que a brasileira "foi um anjo" na vida da família.

Cirugia

Kaká deu entrada no centro cirúrgico às 15h, no horário de Brasília, e saiu às 21h. De acordo com o pai, as duas cirurgias foram um sucesso e o menino passa bem. Ele ficará no quarto, sob o cuidado dos médicos até segunda-feira (27), quando iniciará as sessões de fisioterapia. As próximas cirurgias, de correção da patela (também conhecida como rótula) do joelho e a ortopédica, para reposicionamento do solado dos pés, serão realizadas no dia 7 de dezembro. Após os procedimentos, Kaká continuará com as sessões de fisioterapia até o final do ano. (Fabiana Sousa é estagiária em convênio do GJC com a Faculdade Araguaia)