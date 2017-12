Nomes dos 7 mil alunos beneficiados pelo Programa Bolsa Universitária são divulgados no site da OVG

Os alunos que se inscreveram para o Programa Bolsa Universitária (PBU) já podem conferir se foram selecionados. A lista com os 7 mil nomes aprovados no último processo seletivo foi divulgada no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). No endereço, o candidato deve clicar no portal Bolsa Universitária e em seguida no link Inscrições.

O processo recebeu 18.216 inscrições, sendo que 16.027 candidatos foram convocados para entrevistas. Mas, no total, sete mil estudantes receberão o benefício.

O resultado parcial foi divulgado no último dia 21, mas o prazo para recursos terminou apenas na última terça-feira (26). Já o contrato com os estudantes deverá ser assinado no dia 20 de fevereiro de 2018.

O Programa é voltado a estudantes matriculados em instituições privadas de ensino superior em Goiás e credenciadas na OVG. Podem concorrer à bolsa parcial estudantes que comprovem renda familiar de até seis salários mínimos.