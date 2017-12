Noiva sofre acidente na GO-147, fica tetraplégica e casamento é feito na UTI do Hugo

Namorados há seis anos, a pedagoga Nazia Jamily Ribeiro Zakhia, de 42 anos, casou na última segunda-feira (4), com o publicitário Ademir Lima e Silva, de 64 anos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

A noiva sofreu um acidente de carro na GO-147, entre Piracanjuba e Morrinhos, no dia 22 de outubro, quando levava o tio para fazer um tratamento contra câncer em Barretos (SP). O tio não resistiu e morreu no local do acidente. Já Nazia precisou ser internada na unidade de saúde e lá foi contatado que ela ficou tetraplégica. Quando o quadro de saúde dela ficou estável, os noivos decidiram casar dentro do hospital.

“Foi simples, mas foi legal, a gente se emocionou. Foi um momento significativo na vida da gente. Ela estava bem alegre, o tempo inteiro sorrindo. Era um sonho nosso”, contou o marido.

A cerimônia contou com 10 funcionários do hospital, além de parentes e das juízas de paz. “Agradeço todo mundo e sei que seremos muito abençoados", disse a mulher.

Saúde

“A gente pode dizer que foi um caso com várias complicações inerentes ao trauma da coluna, ela teve várias paradas cardíacas, mas tudo isso foi revertido. Isso não é comum, principalmente porque foram vários episódios sem nenhum tipo de sequela decorrente das paradas cardíacas, que podiam ter elevado o risco de morte ou consequências ainda mais graves”, informou o coordenador da UTI, Alexandre Amaral.

Segundo o médico, o estado de saúde da pedagoga é regular, mas ela permanece na UTI porque precisa de auxílio para respirar. “O processo de retirada da ventilação mecânica é lento, gradual para que não venha a ter complicações. Deve ser feito de uma forma estruturada e organizada para ter sucesso”, explicou.

Nazia ainda será transferida para o Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), quando receber alta do Hugo. “Lá é feito tratamento de reabilitação de força muscular para que ela possa se adaptar à nova realidade”, afirmou.