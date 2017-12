Noiva sai de casamento correndo para que mãe de 92 anos internada pudesse ver seu vestido

A história do casamento de Evelyn Pereira com Samuel Alexandre se tornou viral neste mês por um nobre motivo. A noiva saiu correndo da igreja assim que o casamento acabou para que pudesse chegar a tempo do horário de visitas no hospital onde sua mãe de 92 anos estava internada. Evelyn queria mostrar seu vestido e compartilhar um momento tão importante com ela.

“Corredor cheio em lágrimas. Até os médicos não contiveram a emoção com o verdadeiro amor de uma filha por uma mãe”, contou a fotógrafa Lany Photos, que registrou o momento e compartilhou a história em seu Facebook.

Ainda de acordo com Lany, o casamento ocorreu em Recife e o hospital ficava no município vizinho, por isso a correria em sair da igreja. O post que relata esta emocionante história, que aconteceu no dia 6 de dezembro, já foi compartilhado quase 3 mil vezes.

A mãe da noiva, infelizmente, morreu sete dias após o casamento. “Nesse mundo que a família vem perdendo o valor, muitos casamentos são feitos apenas para mostrar a sociedade […] Evelyn fez o que deveria ter feito”, escreveu a fotógrafa.

Confira o relato completo: