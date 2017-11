No Setor Marista, carro de estudante é alvo de três ladrões em menos de meia hora

Estudante teve pertences furtados dentro de carro estacionado na Rua 9. Ao verificar imagens de câmeras de segurança, se surpreendeu com ações de diferentes criminosos

Reprodução

CENA 1 - Na primeira ação, um carro cinza para do lado esquerdo do Palio; homem que estava no banco de passageiro do veículo desce e observa, com uma lanterna, o que tem dentro do automóvel visado | CENA 2 - Na segunda ação, um outro carro, também um Palio, para do lado direito do automóvel visado; homem desce, observa com o celular o que tem dentro do veículo. Arromba a porta do passageiro e rouba os pertences | CENA 3 - Em seguida, uma terceiro veículo, um Gol, para ao lado do Palio; as portas do lado direito são abertas. O suspeito então chega próximo ao carro visado, avalia o que tem dentro do veículo e vai embora