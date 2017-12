No Entorno de Brasília, adolescente mata ex-namorada com 14 golpes de faca

Um breve namoro entre um adolescente de 17 anos e uma professora de 48 terminou em morte em Águas Lindas, no Entorno de Brasília (DF). De acordo com a Polícia Militar, o adolescente invadiu a casa da professora e a matou com 14 golpes de faca.

O crime aconteceu no último sábado (9). Vizinhos da vítima chamaram por socorro, mas quando a viatura da PM chegou ao local, ela já estava sem vida.

O adolescente deixou a casa da ex-namorada logo após o crime, mas foi localizado pela PM andando pelas ruas do setor.

Com ele, um notebook e uma arma de fabricação caseira foram identificados. A faca usada no crime não foi encontrada.

À polícia, o adolescente confessou o crime e disse ter matado a professora por vingança, mas não explicou exatamente por qual motivo.