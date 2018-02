Nem chuva atrapalha folia dos goianienses

Público aproveita a festa na Praça Cívica e no Mercado da 74, no Centro. Neste domingo (11) tem blocos da Mancha e Gato Pingado, além de desfile de escola de samba no Setor Pedro Ludovico

Cristiano Borges

Amigos fazem a festa ao som de samba e marchinhas no carnaval do Mercado da 74, no Centro da cidade