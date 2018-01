Negociações de venda do Jóquei Clube estão paradas

A venda da sede social do Jóquei Clube de Goiás, anunciada em outubro do ano passado, está mais distante depois que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) entrou com pedido de tombamento do prédio. Segundo o presidente do clube, Manoel Mota, com a possibilidade do impedimento da demolição da sede para a implantação de prédios com outras características...