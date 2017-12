Natal na casa da família Noel

Ao som de uma música natalina qualquer, sigo sentada no banco traseiro de um carro guiado pelo Papai Noel. Ao seu lado, Mamãe Noel acena para as pessoas paradas nos pontos de ônibus e distribui pirulitos aos ambulantes nos semáforos por onde passamos. Na Avenida Perimetral, a caminho do shopping onde trabalha o casal Noel, algumas vacas atravessam a rua. Papai Noel fica...