Namorada diz ter sido agredida após discussão com ex-BBB que mora em Goiânia

A namorada do pecuarista e ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) João Mauricio Dantas procurou a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), na noite da última quinta-feira (8), para denunciar que havia sido agredida por ele após uma discussão.

A delegada titular da 1ª Deam, Ana Elisa Gomes Martins, relatou ao O POPULAR que a mulher deve prestar depoimento novamente na próxima semana. “Ela nos contou que houve um desentendimento e que o João Mauricio a agrediu, mas ele está viajando e vamos tentar ouvi-lo também. Ontem (quinta) ela fez a ocorrência e depois ela vai prestar depoimento”.

Segundo a investigadora, os advogados do ex-BBB informaram que João viajou para Salvador, na Bahia, e que retornará apenas após o dia 22 de fevereiro. “Temos 30 dias para instaurar o procedimento, então acredito que tudo será resolvido antes desse período”, relatou a delegada.

A reportagem tentou contato com os advogados do pecuarista, mas eles não atenderam aos telefonemas. A mulher não foi encontrada pela reportagem. João Mauricio Dantas mora em Goiânia e esteve na 12ª edição do programa.