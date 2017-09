Na falta de água, moradores de Aparecida de Goiânia quebram cadeado de caixa d’água da Saneago

Os moradores do bairro Ilda, em Aparecida de Goiânia, quebraram o cadeado de uma caixa d’água da Saneago no bairro nesta terça-feira (5). O local estava aberto nos dias anteriores, o que amenizou o abastecimento, já que muitos pegavam a água com baldes, mas foi fechado ontem. Contudo, até mesmo a caixa da estatal está desabastecida nesta tarde.

A atendente Maria das Graças, de 43 anos, relata que a situação está insustentável. O setor está desabastecido desde sexta-feira (1º). “Tinha muita gente pegando com baldes, do jeito que dava. Até mesmo pessoas de bairros vizinhos vieram em busca de água”.

A maneira encontrada por ela foi comprar água mineral nos supermercados e mercearias da vizinhança. “Só assim para sobreviver. Mas o problema é que já está começando a faltar. Tem gente que não está encontrando mais”.

Maria das Graças conta, ainda, que a Saneago chegou a avisar aos moradores que o abastecimento seria retomado á meia-noite dessa terça-feira, o que não ocorreu. “Agora queremos saber qual vai ser o novo prazo, porque essa promessa não foi cumprida”.

Até o final da tarde de ontem, 84 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia reclamaram do desabastecimento. A reportagem entrou em contato com a Saneago, mas até o momento a estatal não se pronunciou sobre o assunto.