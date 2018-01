"Não tive reação, fiquei paralisada", diz vítima de ginecologista em Goiânia

Uma jovem de 25 anos, uma das vítimas do ginecologista preso na manhã desta terça-feira (23) por violação sexual mediante fraude, contou ao POPULAR como foi o abuso sofrido em dezembro do ano passado, quando esteve pela segunda vez no consultório do médico Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos. "Eu não tive reação, fiquei paralisada", afirmou.



A jovem disse que procurou o médico pela primeira vez em 2016, pois estava com um sangramento e na época não realizou nenhum tipo de exame. Em dezembro do ano passado, ela voltou a se consultar com Joaquim para a realização de exames. De acordo com a vítima, desde o início do atendimento o médico agiu de forma estranha fazendo perguntas que não condiziam com a situação. “Eu fui cortando ele e disse que estava lá para exames”.

O abuso ocorreu, segundo a jovem, ocorreu após o recolhimento de material para o exame de papanicolau. O ginecologista introduziu dois dedos na genitália dela e a e orientou que ficasse contraindo a região. “Ele ficava perguntando se eu gostava de sexo anal”, afirmou a jovem.

De acordo com a vítima, em seguida o médico afirmou que iria ensiná-la a se masturbar. Neste momento ela conseguiu se levantar e fugiu para o banheiro, onde vestiu sua roupa. Ao retornar para a sala de atendimento, a jovem conta que o médico continuou com as mesmas perguntas. “Eu cortei ele novamente, mas ele disse que na próxima consulta era para eu levar bolinhas de pompoarismo, que ele ia me ensinar a usá-las”, descreveu.

A vítima afirma que deixou o consultório, que estava cheio de pacientes, em sua maioria adolescentes e jovens, se sentido perdida e se questionando se o abuso realmente tinha acontecido. Ao chegar em casa e não aguentar a situação, contou para a irmã mais nova o que tinha ocorrido e perguntou se tinha acontecido algo semelhante com ela, já que ela também tinha se consultado com Joaquim.

A irmã confirmou que também tinha sido vítima do médico, mas preferiu permanecer calada. Em seguida, a jovem contou o ocorrido para o pai e foi orientada por ele a ir até a polícia e denunciar, o que ocorreu cerca de três semanas após o abuso. Na denúncia, a irmã entrou como testemunha.

A jovem defende que mulheres vítimas de abuso sexual não fiquem calada. “Toda mulher que passa por isso tem que denunciar.”



Joaquim de Souza Lima Neto foi preso na manhã desta terça-feira (23). De acordo com a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), delegada Ana Elisa Gomes, a prisão do suspeito foi pedida após três vítimas denunciarem abusos sexuais sofridos dentro do consultório do médico. A reportagem tentou contato com o advogado de Joaquim, mas ele não atendeu as ligações.



O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) afirmou, por meio de nota, que irá apurar o caso. A entidade afirma que dará “prosseguimento às providências cabíveis” assim que tiver posse da documentação relacionada às denúncias e que a apuração dos fatos ocorrerá de forma ágil, “em razão da gravidade do que já foi divulgado”.