'Não tinha seguro', lamenta dono de carro destruído após queda de viaduto em Brasília

Imagine você estacionar seu carro em um local habitual e receber a notícia de que ele foi esmagado por um bloco de asfalto que caiu de um viaduto. Foi isso o que viveu o vendedor Fernando Silva, de 38 anos, na manhã desta terça-feira (6), após o desabamento de parte do viaduto no Eixão Sul, em Brasília, no Distrito Federal.

Segundo o Metrópoles, o vendedor estava nas proximidades do local do ocorrido quando recebeu a notícia por telefone. "Corri e vi meu carro completamente destruído", disse ao portal.

Diante do bloco de asfalto caído, que esmagou seu veículo, Fernando afirmou que sentiu-se aliviado por estar fora do carro, mas, em seguida, foi pego pela tristeza. "Creio que tive perda total. Para piorar, o veículo não tinha seguro". O vendedor estimou o prejuízo em R$ 25 mil.