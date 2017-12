"Não podemos perder a felicidade e a esperança”, diz sobrevivente do atentado no Colégio Goyases

Do alto de uma rampa do Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), nesta quarta-feira (13), a estudante Isadora de Morais, de 14 anos, descia com uma cadeira de rodas após 54 dias de internação ainda sem entender o que a esperava no final do caminho. Apenas observava um aglomerado de pessoas. Ao mesmo tempo, ela escutou a voz do ídolo, o cantor...