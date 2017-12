Muro do OBA desaba com chuva e atinge carro

Algumas partes do muro do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, localizado no Setor Leste Universitário, cedeu após a forte chuva que atinge Goiânia na tarde desta quinta-feira (14). Quem passava próximo ao local presenciou a “cachoeira” que se formou pela água que saía do campo para a rua.

Segundo o assessor jurídico do Vila Nova Futebol Clube, Ricardo Martins Bessa, que estava no local no momento do incidente, a água acabou acumulando e derrubando duas pequenas partes do muro devido a uma reforma dos campinhos. “A água não entrou no solo, como era de se esperar por causa da grama, devido às reformas que estamos fazendo, e acabou se alocando no canto do muro, fazendo pressão”, explicou.

Uma parte que foi derrubada acabou atingindo um carro que estava parado no estacionamento do prédio da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz), mas, felizmente, não havia ninguém no veículo.

A direção do clube informou que já está tomando as medidas necessárias para contornar a situação.