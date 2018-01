Muro de concreto será construído para isolar alas

Novo superintendente de Segurança Penitenciária da DGAP, Jonathan Marques da Silva explicou que enquanto não ficar pronto o novo prédio do semiaberto, os presos bloqueados que cumprem pena na unidade vão permanecer no local. Ele reconheceu que a estrutura não oferece segurança e não impede a entrada de materiais ilícitos, mas que vai contar com o reforço da Polícia Mili...