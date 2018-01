Município de Quirinópolis tem contas bloqueadas devido a fechamento de escola rural

O não cumprimento de uma liminar levou a Justiça a determinar o bloqueio de contas do município de Quirinópolis, no Sul goiano. Em dezembro de 2017, a prefeitura havia recebido a ordem judicial de manter aberta a Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé, o que foi descumprido pelos gestores.

Em virtude do desacato à decisão judicial, a juíza Adriana Maria dos Santos Queiróz de Oliveira concedeu liminar exigindo que as contas do município permaneçam bloqueadas até que seja garantido o funcionamento integral da unidade de ensino. Além disso, a magistrada determinou o bloqueio até o limite do montante atingido pela multa decorrente da decisão liminar, no valor de R$ 700 mil, nas contas do prefeito Gilmar Alves da Silva; da secretária de Educação, Ionei Aparecida do Nascimento Bernardes, e do diretor da escola rural, Leonaro Campos Moraes.

Para garantir que a escola continue com as portas abertas, a juíza determinou também que a Polícia Militar permaneça na unidade e que o diretor esteja presente na escola para efetivar as matrículas dos alunos. Em caso de descumprimento, foi prevista a pena de prisão em flagrante por crime de desobediência à ordem judicial.

O POPULAR entrou em contato com o gabinete do prefeito e com a secretária de Educação de Quirinópolis e foi informado que ambos estavam em reunião. Não obtivemos retorno até o fechamento deste texto.

Transtornos

A liminar que determinou a manutenção do funcionamento da unidade rural foi solicitada por representantes da comunidade da zona rural da região do Castelo, em Quirinópolis, que compareceram na Promotoria de Justiça e informaram que o prefeito Gilmar Alves da Silva estaria se movimentando no sentido de determinar seu fechamento. A escola funciona há 40 anos e atende atualmente a 92 alunos.

Em reunião no Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), pais de alunos destacaram que o fechamento da escola causaria transtornos às crianças e adolescentes que estudam na unidade de ensino. Conforme afirmaram, os alunos seriam obrigados a se transferir para a zona urbana, demasiadamente distantes do local da residência dos alunos matriculados na escola municipal rural.

A liminar requerida pelo MP-GO foi concedida em meados de dezembro do ano passado, garantindo o funcionamento da escola. Apesar disso, segundo o órgão ministerial, a decisão foi descumprida. De acordo com a juíza Adriana Maria, “o município atuou nos autos com extrema deslealdade processual, já que declarou o efetivo cumprimento da liminar, mas, no entanto, não o promoveu de fato, além de externar clara desídia com o dever de promoção do interesse da coletividade, como determina o princípio da supremacia do interesse público, que deve ser a premissa norteadora da atividade pública”.

A magistrada observou em sua decisão ainda que o Executivo atuou ainda intervindo junto às famílias, oferecendo troca de favores para que a demanda na escola rural reduzisse, o que justificaria seu fechamento diante da inexistência de procura de vagas na unidade. Isso porque um secretário municipal chegou a realizar visitas à casa dos alunos com o propósito de oferecer lanches para os alunos que voluntariamente se matriculassem em unidades da zona urbana, numa tentativa de coação mascarada. Para a juíza, o comportamento da gestão municipal revelou a quebra dos deveres processuais, deslealdade e litigância de má-fé.