Munições, bebidas e até produtos eróticos são apreendidos no Complexo Prisional de Aparecida

Agentes prisionais apreenderam armas, bebidas e outros tipos de produtos proibidos dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, no último domingo (10). O caso aconteceu no final da tarde, no momento em que os detentos voltavam para as celas e os visitantes deixavam o local.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), foram apreendidas drogas, bebidas alcoólicas, munições e outros objetos, entre eles, frascos de óleo de massagem dentro de um tambor de lixo que estava sendo levado por um detento para o interior da Ala B da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), local comandado por uma organização criminosa ligada à facção carioca Comando Vermelho (CV).

Conforme descrito no B.O., dentro do tambor de lixo havia 121 munições, 34 facas, 10 garfos, oito garrafas de bebida alcoólica, um perfume, três frascos de água oxigenada e pó descolorante, 12 peças de substância semelhante a maconha, além de outros pacotes com conteúdo parecido com cocaína, LSD e ecstasy.

Os dois detentos suspeitos de envolvimento com o caso foram ouvidos ainda ontem no 1º Distrito Policial (1º DP) de Aparecida de Goiânia. A delegada titular, Ana Scarpelli, que está investigando o caso, informou que está verificando os objetos apreendidos e falará sobre o caso nesta terça-feira (12).

A reportagem entrou em contato com a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) para saber as medidas que serão tomadas após essa apreensão, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.