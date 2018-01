Mulheres usam rede social para relatar abuso sexual de ginecologista goiano

Na última terça-feira (23), o médico ginecologista Joaquim de Souza Lima Neto, de 58 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de algumas de suas pacientes. O caso aconteceu em Goiânia e, desde que foi divulgado pela imprensa, mais de 50 mulheres procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde o médico está preso, para denunciar comportamentos abusivos do ginecologista. Outras tantas utilizaram o Facebook para compartilhar alguns episódios a que foram submetidas. Os relatos ocorreram na página de O POPULAR.

“Eu conheço essa pessoa. Atendimento e tratamento totalmente fora do normal”, escreveu uma leitora. Outra concordou. “Eu consultei com ele. Achei bem estranho o procedimento”. “Eu fui paciente e ele realmente tem comportamento invasivo. Minha cunhada e (minha) prima, que também foram pacientes dele, falaram a mesma coisa”, lamentou outra.

“Fui uma vez pra nunca mais! Umas perguntas nada a ver... e outras coisas mais!”, enfatizou uma ex-paciente. “Nunca fui com a cara dele, graças a Deus segui meus instintos e não marquei consulta com ele. Esse safado...”, desabafou outra paciente que passou pelas mãos do ginecologista.

“Prima, mostra aí pra minha tia essa notícia. O dr. Joaquim, aquele ginecologista que eu fui e te contei, lembra?! O meu tio ‘Toninho’ também lembra desse episódio. Ele estava me acompanhando no São Lucas”, relatou outra leitora, deixando subentendido ter passado por alguma situação constrangedora.

“Minha mãe consultou com esse infeliz sexta-feira e o atendimento foi o pior! Uma consulta em que o fulano aí nem olha no rosto do paciente. Estamos a mercê de tanta incompetência”, se queixou outra internauta.

A noticia também chocou antigas pacientes, que afirmaram que Joaquim era um “excelente profissional”. Muitas delas estavam com o médico há anos, e ficaram assustadas com a conduta do ginecologista.

“Fez o parto da minha mãe quando nasci e fez o parto do meu filho que hoje tem 6 anos. Estou estarrecida!!! Indiquei a várias pessoas por ser um excelente médico. Não caiu a ficha ainda!”, desabafou uma internauta.

“Estou assustada em pensar que poderia ter sido uma das vítimas, ou alguém da minha família, ou ainda alguma das pessoas a quem o indiquei. Que ele pague pelo que cometeu!!!!”, pediu outra.