Mulheres fazem 'selfie' momentos antes de morrer em acidente entre Goiânia e Barrolândia; assista

O que era para ser uma viagem alegre e tranquila acabou terminando em uma tragédia. Três mulheres da mesma família, que viajavam de Goiânia (GO) para Barrolândia (TO), bateram o carro de frente com uma carreta na BR-153, na altura de Gurupi, no sul do Tocantins, no último sábado (2). Lélia Neves, que dirigia o carro, Ivanilda Neves e Karine Neves não resistiram e morreram no local. O motorista da carreta não teve ferimentos.

Um vídeo divulgado nas redes sociais por Elisia Letícia Neves, filha de Lélia Neves, mostra o trio sorrindo, cantando e aproveitando a viagem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a condutora teria perdido o controle do carro e invadido a pista contrária.

"Elas estavam indo para Barrolândia para a casa de umas tias que moram em um fazenda. Ela tinha pouca experiência com rodovia e creio que não conhecia muito bem aquela estrada", disse a filha da vítima ao portal G1.

Lélia era irmã de Ivanilda, que, no vídeo, aparece no banco de trás. Quem está no banco da frente é Karina, filha de Ivanilda e sobrinha de Lélia.