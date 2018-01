Mulheres denunciam médico por agressão durante briga de trânsito em Goiânia

Duas mulheres, que pediram para não ser identificadas, afirmam que foram agredidas com chutes e socos por um médico durante uma confusão de trânsito. Elas contam que ao errar e entrar em uma rua na contramão, o motorista do carro que vinha no sentido contrário, na mão certa da via, parou em frente a elas e iniciou os xingamentos que terminaram em violência. O incidente aconteceu no último sábado (27) na Avenida Ismerino Soares de Carvalho, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

Uma das vítimas, que dirigia um Citroen C3, contou que ela e a amiga tinham saído do local onde estavam para comprar água. Ao entrarem na avenida, perceberem que estavam na contramão e pararam. “Eu olhei para trás e quando voltei o olhar o carro do agressor estava parado na minha frente. Eu pedi desculpas, falei que tinha notado o erro. Ele saiu do carro dele, gritando com palavras de baixo calão. Quando vi, ele estava do meu lado, na porta do carro, socando, dando socos e chutes”, relata.

Após a confusão, as mulheres procuraram o 1º Distrito Policial e registraram queixa. Responsável pelas investigações, o delegado Izaías Pinheiro contou que as vítimas já foram ouvidas e passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML). O carro em que elas estavam ficou danificado e também foi periciado.

Izaías contou que as vítimas fotografaram a placa do veículo e através das redes sociais conseguiram identificar o médico. “Ele deverá ser ouvido na próxima semana. Já possui dois registros da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) e outro no 4º DP por agredir um sócio”, informou o delegado.

A reportagem não conseguiu localizar o médico e ou seus advogados.