Mulher vai visitar o marido na UTI e descobre duas amantes

A Polícia Civil de Apucarana, no Paraná, teve que lidar com um caso inusitado no Hospital da Providência. Uma mulher foi visitar o marido, Luis Guilherme Gomes, 26 anos, que havia sofrido um acidente de moto e está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do local. No entanto, ao chegar lá, descobriu que o rapaz tinha outras duas amantes.

De acordo com o site Bonde, houve confusão entre as três quando elas descobriram sobre as traições. À polícia, as amantes disseram que não sabiam que Luis era casado — uma delas ainda alegou ter um filho de 2 anos e meio com o jovem, e que está grávida do segundo filho. Já a outra mulher do caso extraconjugal também afirmou que está grávida.

A esposa de Luis registrou uma queixa para tentar impedir que as duas visitem seu marido na UTI. As outras duas mulheres também registraram queixa, alegando que têm o direito de visitá-lo.

No último dia 18, Luis perdeu o controle da moto que conduzia e bateu em um poste. De acordo com a publicação, ele continuava internado e desacordado na UTI até a tarde desta sexta-feira (29).