Mulher suspeita de causar confusão em região da 44 é presa; assista

Suspeita de ser a responsável por iniciar um tumulto na região da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, na tarde deste sábado (16), Rayza Geraldin Nunez Montoya, de 22 anos, foi apresentada na Central de Flagrantes pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). A mulher seria integrante de uma quadrilha formada por cinco pessoas - três mulheres e dois homens - que estaria na capital com o objetivo de praticar furtos e saques.

Segundo Valdsom Batista, porta-voz da GCM, o grupo teria vindo da Colômbia e estava de passagem por Goiânia antes de seguir para a cidade de São Paulo, que seria seu destino final.

Rayza Montoya prestou depoimento na Central de Flagrantes e foi enquadrada no crime de furto qualificado, segundo o delegado plantonista Ranor de Araújo. Os demais integrantes da quadrilha não foram detidos, mas, segundo Batista, foram identificados por imagens e estão sendo procurados por equipes da Guarda Civil Metropolitana.

A ação cometida na manhã deste sábado, em uma galeria da região, seguiu moldes comuns à atuação do grupo. De acordo com Batista, a intenção da quadrilha é provocar tumultos para que a realização de furtos e saques se torne mais fácil. Os dois homens fariam a segurança do grupo, enquanto as mulheres cometeriam os crimes.

Rayza teria quebrado uma vidraça de uma loja para simular um disparo de arma de fogo, o que causou confusão entre populares e lojistas que estavam na região, bastante movimentada devido às compras de fim de ano.

De acordo com Valdsom Batista, ao menos duas pessoas vitimadas no momento da confusão teriam registrado boletim de ocorrência na Central de Flagrantes, na tarde deste sábado.