Mulher revida agressão de marido com martelada no Setor Bueno

Um homem agrediu a esposa e ela revidou com uma martelada na cabeça dele, na manhã de hoje (13), na Av T-2 no Setor Bueno, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a mulher, identificada como Maria Antônia Cardoso de Holanda, de 33 anos, tinha uma medida protetiva contra o marido, Antônio da Silva Batista, de 21 anos, mas ela foi anulada após a vítima voltar a morar com o cônjuge.

O homem foi encaminhado consciente para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e a mulher foi para o IML fazer exames de corpo delito. O caso será encaminhado para a Delegacia da Mulher.