Mulher que ateou fogo em ex-companheiro é absolvida em Goiás

Uma mulher foi absolvida durante sessão do Tribunal do Júri de Luziânia, realizado como parte da programação da 9ª Semana Nacional pela Paz em Casa. Ela era acusada de ter ateado fogo no seu ex-companheiro, após ele ter proferido ameaças. A sessão foi presidida pela juíza Renata Farias Costa Gomes de Barros, da 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri de Luziânia.

Segundo consta nos autos, a mulher foi vítima de maus-tratos do homem durante o tempo em que eles moraram juntos. A violência foi o motivo pelo qual ela decidiu voltar para a casa de seus pais, quando ainda tinha 21 anos.

No dia 23 de setembro de 2007, no momento em que estava esterilizando ferramentas para fazer a unha, seu ex-companheiro chegou em casa com ameaças. Em resposta, a mulher jogou álcool nele e disse que riscaria um fósforo caso ele se aproximasse.

Mesmo assim ele foi em direção dela, que riscou o fósforo e o atirou no homem. Ele sofreu queimaduras na parte da frente do corpo, foi socorrido e sobreviveu.

Decisão

Mesmo o Conselho de Sentença tendo reconhecido a materialidade do delito, imputado a autoria à acusada e reconhecido que foi ela quem deu início ao crime de tentativa de homicídio, que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ela foi absolvida sob o entendimento de que o crime foi cometido em legítima defesa.

Apesar da absolvição, a magistrada encaminhou a mulher para participação de círculos restaurativos, afirmando que ainda restam muitos traumas a serem resolvidos.