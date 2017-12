Mulher pode ser presa em Formosa após mentir sobre agressões que estaria sofrendo do namorado

Uma mulher de 37 anos, cuja identificação não foi passada pela Polícia Civil (PC), pode ser presa em Formosa, no Entorno do Distrito Federal, após mentir sobre supostas ameaças e agressões físicas que estaria sofrendo de seu namorado, de 46.

De acordo com a corporação, a mulher foi até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município no último dia 26 de outubro e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o companheiro, alegando que havia sido agredida e que temia por sua segurança após denunciar o caso.

No entanto, após o início das investigações, os policiais não encontraram nada contra o denunciado e comprovaram o casal sequer se encontrou no dia em que a mulher havia relatado ter sofrido as agressões. Logo após prestar depoimento na delegacia, a denunciante se arrependeu e confessou que mentiu.

Ela responderá pelo crime de denunciação caluniosa. A pena varia de 2 a 8 anos de prisão, além do pagamento de multa.