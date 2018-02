Mulher perde controle da direção e bate carro com crianças em poste no Setor Aeroporto

Uma mulher perdeu a direção do carro, na tarde deste sábado (10), e colidiu com um poste na esquina das avenidas Independência com República do Líbano, no Setor Aeroporto, em Goiânia.

No interior do veículo estavam os filhos da motorista, um bebê, que nada sofreu; e uma criança, de 9 anos, que teve um corte no rosto e no braço. O pai das crianças estava no banco de trás junto com os filhos e não ficou ferido. Já a mãe ficou presa no veículo e teve que ser resgatada por equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros.

As crianças foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas o estado de saúde delas não foi divulgado. Os pais sofreram apenas escoriações e foram atendidos ainda no local. Segundo informações, eles estavam bastante abalados com o susto do acidente.

Apesar da batida do veículo, o poste não ficou danificado e o fornecimento de energia não precisou ser suspenso na região.