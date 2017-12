Mulher morre após carro capotar na GO-151

Uma mulher morreu e outras duas pessoas feridas na tarde desta terça-feira (26) após um acidente na GO-151, a cerca de 15 quilômetros de distância de Porangatu, região norte do Estado.

Entre as vítimas, está uma criança que foi encaminhada para o Hospital Municipal de Porangatu e passa por exames. Outra sobrevivente sofreu um corte profundo no pé e foi levada para atendimento em Mu­tu­nó­po­lis.

Segundo relato de pessoas que prestaram socorro, a condutora do veículo fez uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção, capotando mais de dez vezes. As vítimas viajavam no sentido Porangatu para Mu­tu­nó­po­lis.

Testemunhas identificaram as vítimas como parentes da ex-prefeita de Mu­tu­nó­po­lis, Nú­bia Mar­ques.