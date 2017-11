Mulher fica presa em árvore ao tentar entrar na casa do ex

O Corpo de Bombeiros de Montes Claros, em Minas Gerais, teve que resgatar uma mulher na madrugada desta sexta-feira (17) que ficou presa em uma árvore ao tentar entrar na casa do ex-companheiro. As informações são do Jornal Estado de Minas.

De acordo com a publicação, os militares foram acionados às 2h para socorrer a mulher, de 33 anos. Ela estaria inconformada com o fim do relacionamento e por isso tentou entrar na casa do ex. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher apresentava sinais de embriaguez. Ela foi resgatada sem nenhum ferimento.