Mulher fica ferida em acidente no Centro de Goiânia

Uma mulher de 48 anos ficou ferida na manhã desta quarta-feira (31) em um acidente de trânsito no Centro de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima conduzia uma moto Honda Biz e foi atingida por um carro no cruzamento entre as avenidas Tocantins e Anhanguera, por volta das 6h50.

A mulher foi socorrida no local pela corporação, com suspeita de fratura em uma das pernas, e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A assessoria de imprensa da unidade informou que ela está em estado regular e consciente, recebendo cuidados multiprofissionais no setor de Emergência.

O acidente deixou o tráfego tumultuado no Centro de Goiânia e a Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) foi acionada para controlar a situação. Porém, a assessoria de imprensa da pasta informou que o fluxo foi normalizado antes que os agentes chegassem ao local.