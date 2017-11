Mulher empurrada de penhasco por namorado se finge de morta para conseguir sobreviver

Uma mulher que foi empurrada de um penhasco no Paraná pelo namorado teve que se fingir de morta para conseguir sobreviver. De acordo com o G1, a vítima, de 51 anos, tinha um relacionamento extraconjugal de um ano com o suspeito, Alecxsandro Damasceno, e 41. Ele foi preso preventivamente nesta terça-feira (28) pela Polícia Civil.

Em depoimento, a mulher relatou que, no início do namoro, não sabia que Alecxsandro era casado e ameaçou contar para a esposa dele o relacionamento dos dois. No dia do crime, o homem a convidou para um passeio noturno pela Estrada da Graciosa e sugeriu tirar fotos da vítima em uma ponte. Com o pretexto de arrumar a pose dela para a fotografia, o suspeito se aproximou e deu o empurrão.

"Fiquei meia hora lá, caída de bruços, para ele pensar que eu tinha morrido. Ele ficou com o celular, lá em cima, para ver se tinha morrido ou não. Daí, fiquei meia hora lá e, quando vi que ele não tava mais, fui subindo até chegar na rodovia", contou a vítima ao G1.

O penhasco tem uma altura de quase 4 metros. A mulher ficou com vários ferimentos pelo corpo, mas sobreviveu. Ela teve que ser submetida a um tratamento por cinco meses e decidiu procurar a polícia no início deste mês. Alecxsandro nega o crime, afirma que estava sendo chantageado e diz que o que aconteceu foi um acidente. A polícia investiga o caso.