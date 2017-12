Mulher e um motorista de Uber são presos por tráfico de drogas em Firminópolis

Uma mulher, de 29 anos, e um motorista de Uber, de 23 anos, foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (28) em Firminópolis, a 126 quilômetros de Goiânia. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos respectivamente.

O motorista, que atuava em Goiânia, aproveitava o tempo livre para transportar a mulher, que é esposa de um detento do presídio de Firminópolis – preso com 5 quilos de maconha e uma pistola há cerca de seis meses –, para cometer os crimes.

A investigação, segundo o responsável pelo caso, o delegado Tiago Junqueira de Almeida, começou há cerca de dois meses quando a suspeita foi flagrada levando drogas para dentro da unidade prisional em dias de visitas. “Ela tinha o costume de levar drogas para o marido e nós decidimos abordar ela hoje na cidade. No carro em que ela estava, um HB20, junto do motorista, foram encontrados 100 gramas de maconha com ele e com ela encontramos uma agenda com a contabilidade do tráfico e também as dívidas que os compradores tinham com ela”, disse o investigador ao O Popular.

Nessa agenda de contabilidade constavam dívidas de “clientes” que ultrapassam os R$ 10 mil. “Nós identificamos que eles já tinham realizado a venda de drogas um pouco antes da abordagem policial, mas não conseguimos flagrar”, relatou o delegado.

Quanto ao motorista, Tiago Junqueira afirmou que durante o tempo livre ele vendia drogas e transportava a mercadoria também para Firminópolis, onde ele também comercializava o entorpecente. “Eles trabalhavam juntos”, disse.

Conforme as informações do delegado, as investigações devem continuar para identificar os demais traficantes.

A assessoria de imprensa da Uber informou ao O Popular que o jovem não dirigia há alguns dias pelo aplicativo e, após o término do inquérito, ele deve ser banido da plataforma.