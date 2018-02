Mulher de 50 anos morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente entre carros em Goiânia

A passageira Domingas Ferreira Pinheiro Noleto, de 50 anos, morreu por volta de 20h30 de domingo (11), após um acidente entre dois carros no cruzamento da Avenida Tropical com a Avenida Dona Melinha, no Setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

Domingas estava no Ford Fiesta com mais quatro pessoas quando foram atingidos por um Hyundai Azera. O motorista do Hyundai foi submetido ao teste do bafômetro, que concluiu que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Uma passageira do Azera também ficou ferida.

O Samu informou que haviam duas crianças, em um dos carros. Elas sofreram escoriações e foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol), assim como as outras vítimas. Domingas era a sogra de um dos condutores.

O corpo de Domingas foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, e liberado para a família na manhã desta segunda-feira (12).

De acordo com moradores da região, o local do acidente é em um cruzamento muito perigoso e já aconteceram vários acidentes.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), vai apurar o fato.