Mulher de 25 anos é morta por namorada em lava-rápido

Janaina da Silva, de 25 anos, foi morta na tarde desta terça-feira (26) dentro de um lava-rápido, onde trabalhava em Jarinu (SP). De acordo com o G1, o crime foi cometido pela namorada da vítima, que teria esfaqueado a companheira no peito e no pescoço após uma discussão por ciúmes.

A agressora foi identificada como Patrícia Pereira Rodrigues, de 44 anos. Ela fugiu do local após o crime e está desaparecida. A família da vítima deu detalhes sobre o relacionamento das duas mulheres à polícia.

O caso é investigado.