Mulher de 25 anos é assassinada por ex-namorado após denunciar agressões no Facebook

Uma mulher de 25 anos foi assassinada pelo ex-companheiro uma semana depois de ela usar o Facebook para fazer um desabafo sobre as ameaças que vinha sofrendo. “Tô com medo só quero que a justiça seja feita antes que esse cara me mate ou me machuque”, escreveu Kevelyn Flora.

O crime aconteceu no dia 14 de janeiro, em Poço Fundo, cidade com menos de 16 mil habitantes localizada no sul de Minas Gerais. O assassino foi até a casa da ex-namorada com uma garrafa de gasolina e ateou fogo depois de jogar o combustível em Kevelyn.

Um vizinho tentou ajudar e apagar as chamas, mas a vítima teve 50% do corpo queimado e estava internada em estado grave. Segundo o vizinho, eram frequentes brigas entre o casal e ele confirmou que em uma das discussões o agressor gritou que iria matá-la.

Kevelyn não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de segunda-feira (15), enquanto era preparada para ser transferida a uma unidade de saúde referência no tratamento de vítimas de queimaduras de Belo Horizonte.

No texto do Facebook, a vítima identificou o ex-companheiro como ‘Cristian’. A polícia mineira está à procura do suspeito, que foi visto na casa da mãe, mas fugiu por um matagal e ainda não foi encontrado.

“Já foi possível concluir que se tratou de feminicídio. O rapaz era ex-companheiro da vítima e não aceitava o término do relacionamento”, afirmou o delegado responsável pelo caso, Éder Roberto Neves.

Ainda de acordo com Éder, na mesma delegacia já havia sido instaurado inquérito sobre denúncias de violência doméstica envolvendo o casal desde meados de 2017. "Em declarações no final do ano passado, mais precisamente em outubro, ela negou medidas protetivas,” explicou o delegado.

Kevelyn deixa duas filhas, de 7 e 4 anos, que não estavam em casa no momento do crime.